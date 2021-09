Parijse ex-politieagent na 35 jaar ontmaskerd als seriemoordenaar

Speurders hebben 35 jaar na de eerste van een reeks moorden en verkrachtingen in Frankrijk een voormalige Parijse politieagent geïdentificeerd als vermoedelijke dader. De 59-jarige man heeft zichzelf woensdag in de buurt van Montpellier van het leven beroofd, nadat hij was uitgenodigd voor een verhoor, schrijft de krant Le Parisien donderdag. Hij liet een brief achter waarin hij bekent dat hij de moordenaar en verkrachter was die al jaren werd gezocht.

De dader wordt verdacht van vier moorden en zes verkrachtingen. Het eerste slachtoffer in 1986 was een elfjarig meisje dat werd verkracht en vermoord in een flatgebouw in Parijs. In 1987 vond er een dubbele moord plaats op een echtpaar in Parijs, en ook de moord op een negentienjarige vrouw in de Parijse regio wordt aan de dader toegeschreven. De verkrachtingen vonden in dezelfde periode plaats.

Getuigen zeiden destijds dat de dader een gezicht had met veel groeven en puistjes, wat hem de bijnaam “Grêlé” (de “pokdalige”) opleverde.

De man en verschillende andere ex-politieagenten die in Parijs werkten kwamen in het vizier van de speurders door een onvolledig DNA-profiel, bewijzen in verband met zijn auto en het feit dat de dader een politie-ID zou hebben gebruikt.

Een DNA-analyse moet de speurders nu uitsluitsel geven. De man schreef in zijn afscheidsbrief dat hij sinds 1997 geen nieuwe misdaden meer had gepleegd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.