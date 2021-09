Zulte Waregem overtreedt regels bij transfer Sylla: 2.975 euro boete

Bij de licentiecontrole struikelde het clearinghouse over een transactie van Zulte Waregem aan makelaar Ahmet Caliskan, die de belangen van ex-aanvaller Sylla behartigt. De Guinese ex-spits keerde in januari 2019 van QPR terug aan de Gaverbeek. Van die transfer stond nog een aanzienlijke som van 29.750 euro open, maar die werd zonder goedkeuring van het clearinghouse uitbetaald.

De nieuwe regels rond makelaars die sinds 1 juli 2020 van kracht zijn, schrijven nochtans voor dat clubs voor elke transferbetaling aan tussenpersonen toestemming gegeven moet worden. Daarom startte het Bondsparket ook de disciplinaire procedure op tegen Zulte Waregem. De club zelf betwist de inbreuk niet, maar nuanceert en stelt dat het gaat om een betaling in uitvoering van een makelaarsovereenkomst die dateert van voor het nieuwe reglement in voege is.

Bovendien was er ook een juridische procedure opgestart bij een Ondernemingsrechtbank in Turnhout omtrent het totaalbedrag van 36.000. Zulte Waregem kwam uiteindelijk overeen met Caliskan om de factuur in vier schijven te betalen. “Door de gerechtelijke procedure stond de club onder druk en heeft zij de verplichte melding aan het clearinghouse uit het oog verloren”, klinkt het aan de Gaverbeek. Ook claimt Zulte Waregem dat er verwarring bestond over de precieze startdatum van de nieuwe regels.

Zulte Waregem wees erop dat het de enige inbreuk is, dat andere overtredingen spontaan werd gemeld en rekende daarom op mildheid. Essevee had gehoopt ervan af te komen met een blaam, maar de Disciplinaire Raad legde een boete van 2.975 euro op, gelijk aan tien procent van de niet-goedgekeurde transactie. “Feit is dat Zulte Waregem op 15 september 2020 een niet te betwisten factuur ontving. Dat is ruim na het in voege treden van het reglement. De club had ruimschoots de tijd om dit te melden aan het Clearing Departement”, klinkt het.

“Bovendien waren met de tussenpersoon aflossingstermijnen afgesproken, zodat minstens tegen de datum van de eerste betaling (05 november 2020) de club ruim voldoende tijd had om de verplichte melding naar het Clearing Department te doen. Op dat moment was de reglementering al ruimschoots voldoende bekend”, aldus de Disciplinaire Raad.