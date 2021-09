Dimitri Gorris schuldig bevonden aan de moord op zijn liefdesrivaal

Een Antwerpse assisenjury heeft Dimitri Gorris (35) uit Hemiksem na drie uur beraadslaging schuldig bevonden aan de moord op zijn liefdesrivaal Bart Teichmann (38). Hij had hem drie jaar geleden in de hals gestoken tijdens een hoog oplopende ruzie. Van enige uitlokking door het slachtoffer vond de jury geen sprake.

De twee mannen hadden ruzie gekregen in het huis van Sandra, de ex van Dimitri en de vrouw op wie het slachtoffer verliefd was. Na een ruzie zou Bart Teichmann Dimitri een klap in zijn gezicht hebben gegeven, daarna had Dimitri Gorris uitgehaald met een mes.

“Het slachtoffer was bijna volledig doodgebloed. Sandra heeft gezien hoe Dimitri de messteek heeft gegeven. Ook Shana zag hoe hij uithaalde. De fatale steek was zeer diep, 10 cm, en hij stak bewust in de nek. Hij reed erna weg, verleende geen hulp en belde de hulpdiensten niet.”

Gorris handelde voorbedacht omdat hij het mes moest openen en dus tijd had om na te denken wat hij ging doen. Hij stuurde een vriendin ook nog een bericht dat hij Bart iets zou aandoen. Voor de feiten liet hij Sandra al weten dat hij voor haar zou vechten en een eventuele concurrent kapot zou maken. De uitlokking vond de jury niet aannemelijk: de vuistslagen stonden niet in verhouding tot de messteek. Niemand had ook verwondingen gezien bij Dimitri Gorris en de jury vond zijn verklaringen over hoe hij de steek toebracht niet geloofwaardig.

Advocaat-generaal Annelies De Cauwer vorderde 26 jaar cel en 5 jaar ter beschikkingstelling. “Dimitri Gorris heeft Bart Teichmann gewoon afgeslacht, hij had geen schijn van kans. De moeilijke jeugd van Dimitri Gorris zie ik wel als verzachtende omstandigheid, andere verzachtende omstandigheden zie ik niet. Na de moord was hij alleen met zichzelf bezig en met het verdoezelen van bewijs, hij dronk zelfs nog iets op café. In de gevangenis heeft hij 61 meldingen achter zijn naam gekregen en er staan al heel wat veroordelingen op zijn strafblad. Dimitri Gorris is nog jong en zal nog kansen krijgen, maar hij zal zijn houding moeten veranderen en aan zijn persoonlijkheid moeten werken.”

Advocate Liliane Verjauw vroeg de jury om hem een aanvaardbare straf te geven. “Hopelijk kan hij dan rond zijn 40-45ste zijn leven weer op de rails krijgen.” Een laatste woord had Dimitri Gorris niet meer. Rond 19.45u is de jury in beraad gegaan over de straf.

Vanavond volgen ook nog de debatten en het beraad over de strafmaat.

Maaike Floor