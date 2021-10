Het volk dat eindelijk “’t gaat niet” durft zeggen, maar allemaal krijgen ze slecht nieuws: wat zijn dan wél mijn opties als ik naar de psycholoog wil?

Op 1 september zou het voor echt zijn: allemaal zouden we ons hoofd kunnen opkuisen voor de prijs van een spaghetti bolognaise. Heel Vlaanderen naar de psycholoog voor amper élf euro per sessie. ­Gevolg: de telefoons gloeien bij onze therapeuten, van al het volk dat eindelijk “’t Gaat niet” durft te zeggen. En allemaal krijgen ze slecht nieuws. Want één maand na de offi­ciële uitrol kan je nog nergens terecht aan het nieuwe verlaagde tarief. Tijd voor een voorlopig plan B, dus. Alle opties om de beste Yoda met de zachtste zetel voor jou te vinden – al kost hij dan nog ietsje meer.