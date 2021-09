Marc Brys met OHL op stage in Nederland: “Er is druk, maar als je daar niet mee om kan hoor je niet thuis in dit beroep”

OHL vertoeft deze week op stage in het Nederlandse Horst. Zaterdag staan de Leuvenaars in eigen huis voor een bijzonder belangrijke kelderkraker tegen Beerschot, maar we moeten de stage volgens Marc Brys niet zien als een grote afzondering in functie van die ene wedstrijd. “Dat was helemaal niet het opzet”, klinkt het. “Ons doel hier is om elkaar beter te leren kennen. We werken voor een groter belang dan de match van zaterdag.”