Antwerp-fans tonen zich van hun slechtste kant en raken Frankfurt-keeper met voetzoeker

De Antwerp-fans hebben zich donderdagavond van hun lelijkste kant laten zien tijdens de Europa League-match tegen Frankfurt. In het begin van de tweede helft gooiden ze een voetzoeker op het veld die aan de voet van Frankfurt-keeper Kevin Trapp ontplofte. Die ging meteen neer, maar kon even later toch verder spelen. Dit had veel slechter kunnen aflopen en zal Antwerp een flinke boete van de UEFA opleveren.