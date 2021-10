Meer dan 83 medewerkers die betrokken waren bij de strijd van de WHO tegen ebola in Congo, hebben zich bezondigd aan seksuele uitbuiting van jonge vrouwen. De slachtoffers werden tot seks verplicht om een job te krijgen of die te houden. Het is een nieuw schandaal rond internationale hulpverlening en wordt in een recent rapport de ‘laatste speeltuin van seksuele roofdieren’ genoemd.