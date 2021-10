Het begon met één volksvertegenwoordiger, genaamd Geert Bourgeois. “Vandaag is N-VA de dominante factor in Vlaanderen”, zegt hij. Maar Theo Francken, die onder zijn vleugels de stiel leerde, ziet ook wel dat zijn partij vandaag niet haar beste periode doormaakt. Toch is hun conclusie dezelfde: “Doorgaan. We gaan meer dan ooit beklemtonen dat dit land niet werkt.”