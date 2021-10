Diependaele laat Vlaamse uitgaven napluizen, maar vangt bot bij Onderwijs

Voor de allereerste keer zette Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) de Vlaams Brede Heroverweging op. Een half jaar lang plozen de Vlaamse administraties uit of elke euro goed besteed werd. De oefening leverde al wat materiaal op voor de begroting, maar niet elk departement wist scenario’s aan te leveren voor mogelijke besparingen. Onderwijs bijvoorbeeld zag geen ruimte.

Diependaele spreekt van een belangrijke eerste stap. “We vertrekken van de filosofie dat de overheid zichzelf constant in vraag moet stellen”, zegt hij. “Wat mij betreft moet zelfs elke maatregel een vervaldatum hebben. Na vijf à tien jaar moet die geschrapt worden, behalve als de regering daar anders over beslist.” Daarvoor riep hij de Vlaamse Brede Heroverweging in het leven. Naar Nederlands model, waar zulke oefening om de zo veel tijd plaatsvinden.

Doelgroepenkorting

Alles bijeen werd zo’n 57,7 procent van de Vlaamse uitgaven heroverwogen, goed voor 26,6 miljard euro. In eerste instantie puur als een academische oefening, zegt Diependaele, maar dat neemt niet weg dat de Vlaamse regering uit de documenten putte voor inspiratie bij haar begrotingsopmaak.

Neem nu de doelgroepenkorting bijvoorbeeld, een steunmechanisme voor werkgevers die personeel aanwerven die de weg moeilijk naar de arbeidsmarkt vinden. Vroeger gold die vanaf 58 jaar, maar door de krapte op de arbeidsmarkt vinden mensen tussen 58 en 61 jaar wel vlot een job. Dus kon die wat selectiever gemaakt worden.

Elke legislatuur

Het is de bedoeling dat de oefening nu elke legislatuur gemaakt wordt, opnieuw naar Nederlands model. Zo kan de filosofie er echt ingeslepen raken. Al benadrukt Diependaele dat de heroverweging nu al behoorlijk vlot liep, ondanks het korte tijdsbestek. Bij de meeste departementen toch. Bij andere, om Onderwijs niet te noemen, kwam er bitter weinig respons, blijkt uit het eindrapport.

(agy, pl)