Laat ons een boom, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee. Dat zong Louis Neefs in 1970. Maar meer dan een halve eeuw later is de toestand van de boom alleen maar slechter geworden. Een op de drie boomsoorten wereldwijd is tegenwoordig met uitsterven bedreigd. “En mogelijk gaan zo belangrijke bestanddelen verloren die we ooit kunnen gebruiken om bepaalde ziekten mee te bestrijden.”