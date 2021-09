CONFERENCE LEAGUE. AZ wint van Tsjechische Jablonek en doet uitstekende zaak

Albert Gudmundsson (53.) maakte na de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. AZ heeft nu vier punten en komt alleen aan de leiding, Jablonec heeft drie punten. Randers en Cluj, die donderdag 1-1 gelijkspeelden, tellen respectievelijk twee en één punten. In groep C won AS Roma met 0-3 bij Zorya Luhansk. CSKA Sofia en Bodo/Glimt speelden in die groep 0-0 gelijk. In groep A speelden LASK en Maccabi Tel Aviv 1-1 gelijk en won HJK met 2-4 bij Alashkert.