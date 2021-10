Australiër Paul Okon kwam terug naar België en zijn vier zonen spelen bij Club Brugge: “Ze denken dat foto met Zidane fake is”

Wie droomt er niet eens van emigreren naar het prachtige Australië? Wel, Paul Okon (49) deed het omgekeerde. De gewezen Gouden Schoen verhuisde met zijn gezin terug naar België. In ons land wil hij coach worden, zijn vier zonen spelen bij Club Brugge en hier opent hij een mozarella-bar. Van dat laatste hebben we weinig kaas gegeten, maar net voor de clash Anderlecht-Club spraken we met Okon over het leven en het voetbal. “Wist je dat ik ooit bij Anderlecht testte?”

Jürgen Geril