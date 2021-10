Veertien maanden. Zolang dragen we ze al, de mondmaskers. Op 11 juli 2020 werden ze in de supermarkten verplicht. Maar nu mogen ze weer weg, althans op de meeste plekken in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië blijft het mondmasker wel nog verplicht. Maar hoe zit het op uw werk? En mag je het mondmasker toch nog ophouden? Heeft dat nog wel zin?