Een kort maar hevig gevecht in het tijgerverblijf van Pakawi Park in Olmen heeft het leven gekost aan tijgervrouwtje Awi. Eigenaars en personeel van het park reageren emotioneel en geschokt. “Maar het zijn en het blijven natuurlijk wilde dieren die ook in de natuur soms met elkaar vechten. Daarom nemen we Waka niets kwalijk en blijft hij bij ons”, klinkt het.