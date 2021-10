Instagram wist al twee jaar dat het “kwalijke gevolgen” had voor het zelfbeeld van jonge meisjes, waarom greep het dan niet in?

“Instagram heeft kwalijke gevolgen voor het zelfbeeld van jonge meisjes.” Dat kwam moederbedrijf Facebook twee jaar geleden al te weten via een intern onderzoek. Maar de conclusies lekten twee weken geleden pas uit in de The Wall Street Journal. Antigone Davis, hoofd veiligheid bij Facebook, moest donderdag aan de Amerikaanse Senaat uitleggen waarom er geen maatregelen genomen werden.