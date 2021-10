Supermakelaar van Neymar in verdenking gesteld in... België

De Israëlische supermakelaar Pini Zahavi (68), onder meer bekend als de makelaar van Neymar, is in België in verdenking gesteld wegens schriftvervalsing en witwassen. Zahavi was jarenlang illegaal eigenaar van Moeskroen, waar hij geld verdiende met schimmige transfers.

Pinhas ‘Pini’ Zahavi, die in Londen woont, kwam vlak voor de zomervakantie vrijwillig naar ons land om verhoord te worden in het onderzoek naar gesjoemel bij Moeskroen. Na zijn ondervraging werd hij door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise in verdenking gesteld van schriftvervalsing en witwassen. Hij mocht wel naar huis terugkeren.

Het federaal parket voert sinds april 2018 een onderzoek naar Moeskroen. Concreet zocht de onderzoeksrechter bewijzen dat de club tussen 2015 en 2018 gecontroleerd en gefinancierd werd door supermakelaar Pini Zahavi. Het is sinds 2015 reglementair verboden dat clubs in handen van makelaars zijn. Om de licentiecommissie om de tuin te leiden, zou Moeskroen de bewijzen van de invloed van Zahavi verdoezeld hebben en zelfs vervalsingen hebben gepleegd.

In augustus 2020 werd ook de club Moeskroen in verdenking gesteld van oplichting en schriftvervalsing. De onderzoekers kregen volgens onze informatie vanuit het fiscaal paradijs Malta bezwarend materiaal dat aantoont dat Zahavi via een aantal firma’s waar hij zelf achter zat, geld in de club pompte terwijl dat eigenlijk al niet meer mocht. Ondanks al de aanwijzingen die er tegen de club waren, kreeg Moeskroen ieder jaar opnieuw toch een licentie om in de Jupiler League te blijven. De club is ondertussen eigendom van de Luxemburgse zakenman Gérard Lopez en degradeerde vorig seizoen naar 1B. Zahavi is vooral actief in de Premier League, waar hij een vertrouweling is van Chelsea-voorzitter Roman Abramovich. (me)