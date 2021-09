ASSISEN. Dimitri Gorris veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op Bart Teichmann: “Ik heb het echt niet zo gewild, maar zal mijn straf aanvaarden”

De Antwerpse assisenjury heeft Dimitri Gorris donderdagavond rond 22.15u veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Eerder op de avond was hij al schuldig bevonden aan de moord op Bart Teichmann op 16 juli 2018 in Niel na een ruzie over een vrouw. De jury tilde er zwaar aan dat hij geen hulp had geboden aan het slachtoffer, maar hield ook rekening met verzachtende omstandigheden.

Assisen Antwerpen



Beschuldigde: Dimitri Gorris (35)

Beschuldiging: moord

Slachtoffer: Bart Teichmann (38)

Plaats: Boomsestraat in Niel

Datum: 16 juli 2018 Dimitri Gorris (35)moordBart Teichmann (38)Boomsestraat in Niel16 juli 2018

De twee mannen hadden ruzie gekregen in het huis van Sandra, de ex van Dimitri en de vrouw op wie het slachtoffer verliefd was. Na een ruzie zou Bart Teichmann Dimitri een klap in zijn gezicht hebben gegeven, daarna had Dimitri Gorris uitgehaald met een mes.

“Het slachtoffer was bijna volledig doodgebloed. De fatale steek was zeer diep, 10 cm, en hij stak bewust in zijn nek. Daarna reed Dimitri Gorris weg, hij verleende geen hulp en belde de hulpdiensten niet”, schreef de jury in het arrest over de schuldvraag. Gorris handelde met voorbedachten rade. Hij moest het Zwitserse zakmes openen, en had dus tijd om na te denken wat hij ging doen. Vlak voor de feiten had hij een vriendin ook nog het bericht gestuurd dat hij Bart iets zou aandoen. Voor de feiten liet hij Sandra al weten dat hij voor haar zou vechten en een eventuele concurrent kapot zou maken. De uitlokking vond de jury niet aannemelijk: de vuistslagen stonden niet in verhouding tot de messteek.

Advocaat-generaal Annelies De Cauwer vorderde 26 jaar cel en 5 jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. “Dimitri Gorris heeft Bart Teichmann gewoon afgeslacht, hij had geen schijn van kans. De moeilijke jeugd van Dimitri Gorris zie ik wel als verzachtende omstandigheid, andere verzachtende omstandigheden zie ik niet. Na de moord was hij alleen met zichzelf bezig en met het verdoezelen van bewijs, hij dronk zelfs nog iets op café. In de gevangenis heeft hij 61 meldingen achter zijn naam gekregen en er staan al heel wat veroordelingen op zijn strafblad.”

De familie van Bart Teichmann wachtte gespannen de uitspraak af. — © Jan Van der Perre

Milde straf

De jury tilde er zwaar aan dat Dimitri Gorris geen hulp had geboden aan het slachtoffer maar hield ook rekening met verzachtende omstandigheden, zoals zijn moeilijke jeugd. Er werd ook rekening gehouden met het feit dat hij oprecht spijt betuigd had aan de moeder van het slachtoffer. Hij werd beschreven als harde werker en iemand die goed zorgde voor de kinderen van Sandra en van het koppel waar hij een tijd inwoonde. Ook de vertraging die de behandeling van de zaak opliep door de corona-pandemie werd meegenomen bij het bepalen van de straf.

Voor de jury in beraad ging over de schuldvraag, had Dimitri Gorris nog eens gezegd dat hij oprecht spijt had. “Ik heb het echt niet zo gewild. Ik ga ermee slapen en ik droom ervan. Ik heb mijn best gedaan om alles uit te leggen. Bedankt aan de jury om hier elke dag te zijn, voor de rest van de zaal ook. Ik zal mijn straf aanvaarden.”