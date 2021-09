Antwerp-coach Priske niet blij met wangedrag van enkele fans: “Ik hoop dat enkele mensen daarbuiten nu een slecht gevoel hebben”

Antwerp-coach Brian Priske kon zijn teleurstelling moeilijk verbergen na de 0-1 nederlaag van zijn team tegen Eintracht Frankfurt op de tweede speeldag in Europa League-groep D. “Ik heb bijna hetzelfde gevoel als twee weken geleden in Griekenland (2-1 nederlaag tegen Olympiakos, nvdr.)”, zei de Deen donderdagavond.

LEES OOK. 0 op 6 voor Antwerp in Europa na late penaltyfout Almeida

“We hebben een degelijke wedstrijd gespeeld, vooral op defensief vlak. Ons team heeft weinig kansen weggegeven”, vertelde Priske. “Maar offensief was het niet onze beste match, toch hebben we kansen gecreëerd om een doelpunt te maken. Die gemiste kans van Samatta in de tweede helft was misschien een sleutelmoment. Vandaag was onze laatste pass te vaak niet goed genoeg. Op sommige momenten brachten we te weinig kwaliteit in aanvallend opzicht.”

Met een penaltydoelpunt in de blessuretijd deelde Gonçalo Paciencia de Great Old een uppercut toe. Almeida veroorzaakte de strafschop na onnodig balverlies. “Dit doet hem pijn. Hij is een enorm professionele speler en probeert elke dag zijn best te doen. Vandaag speelde hij een van zijn beste wedstrijden. Hij had wat pech, nam niet de juiste beslissing op het einde.”

Priske had geen plaats voor topschutter Michael Frey in zijn basiselftal. Frey was tot voor het duel met Frankfurt goed voor elf doelpunten in tien wedstrijden. De beslissing om de Zwitserse aanvaller op de bank te laten starten, was dan ook verrassend. Frey zou uiteindelijk de bleke Johannes Eggestein vervangen bij de rust. “Ik heb een heel sterke kern met veel kwaliteit”, reageerde Priske. “En we hebben veel wedstrijden op korte tijd. Ally en Johannes doen het goed op training. Ik dacht dat ze samen iets konden forceren. In de tweede helft bracht ik dan Frey, omdat we voorin toch wat meer fysieke aanwezigheid konden gebruiken.”

De Antwerp-supporters gooiden heel wat projectielen op het veld en staken ook vuurwerk af. Vlak na de pauze kwam een voetzoeker tot ontploffing naast Frankfurt-doelman Trapp, die even bleef liggen. Stamnummer 1 mag zich aan sancties van de UEFA verwachten. “Dit mag uiteraard niet gebeuren. Het was niet plezant om te zien. We hebben nu zo lang zonder onze supporters gespeeld door de coronapandemie. Eindelijk kunnen we opnieuw voor een gevuld stadion spelen, en dan gebeurt er zoiets. Ik hoop dat enkele mensen daarbuiten nu een slecht gevoel hebben hierbij”, besloot Priske.

LEES OOK. Antwerp-fans tonen zich van hun slechtste kant en raken Frankfurt-keeper met voetzoeker

Glasner viert eerste seizoenszege Frankfurt: “Opnieuw ademruimte”

Coach Oliver Glasner zag hoe zijn Eintracht Frankfurt donderdagavond op de Bosuil de eerste zege van het seizoen behaalde. Gonçalo Paciencia trof in de 91e minuut raak vanaf de strafschopstip, goed voor een 0-1 zege tegen Antwerp op de tweede speeldag in Europa League-groep D.

Na de winnende treffer werd nipt vermeden dat verschillende Antwerp-fans het veld betraden. En in het begin van de tweede helft ontplofte een voetzoeker naast Frankfurt-doelman Trapp. “Het gaat goed met hem. Er is gelukkig niets erg gebeurd. Deze zaken hebben geen plaats in het voetbal en in onze samenleving”, aldus Glasner.

© REUTERS

“Aan onze manier van juichen kon je zien dat we heel opgelucht zijn”, zei de Oostenrijker. “Ons team heeft hier hard voor gewerkt. Al maken we het ons soms lastiger dan nodig. Maar vandaag hebben we nogmaals gezien dat we fantastische spelers hebben.”

“Het was een pittig duel. Beide ploegen gingen er volledig voor en speelden erg fysiek. Op de flanken kwamen we er een paar keer goed uit. Maar we maakten ook te veel onnodige fouten. Deze zege geeft ons in ieder geval weer ademruimte.”

“Na een moeilijk seizoen toonde Gonçalo veel karakter door die elfmeter te trappen”, vervolgde Glasner. “Hij toonde zijn kwaliteiten als mens en als voetballer.”

Doelpuntenmaker Paciencia was erg blij met de zege. “De voorbije weken bleven we op draws steken, het was geen gemakkelijke periode. Hopelijk putten we hier vertrouwen uit voor de komende weken”, besloot de Portugese aanvaller.