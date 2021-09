IN BEELD. Helse sfeer op de Bosuil: wantoestanden voor, tijdens én na de match

Voor

In aanloop naar de wedstrijd was het al van dat in de stad. Hooligans van Frankfurt vielen een supporterscafé van Antwerp aan, zo’n honderd Duitsers werden opgepakt.

Eens in het stadion, vlak voor de aftrap, staken Antwerpfans op de nieuwe tribune 4 achter het doel massaal vuurwerk af. Heel de Bosuil werd even in rook gehuld. De wedstrijd kon uiteindelijk wel op het voorziene tijdstip van start gaan.

Tijdens

Bij de start van de tweede helft gebeurde het opnieuw. Toen werd Frankfurt-doelman Kevin Trapp zelfs geraakt door een bommetje en werd de wedstrijd enkele minuten stilgelegd. De stadionomroeper gaf op aangeven van de scheidsrechter nog een waarschuwing mee aan de Antwerpse fans.

Na

Ook na de wedstrijd gingen ze nog over de schreef in de tribunes. Enkele Duitse supporters op de hoofdtribune gingen de winning goal iets té ostentatief vieren en kregen het aan de stok met de Antwerpenaren. De harde kern van de Great Old probeerde zelfs nog via de hoofdtribune aan het bezoekersvak te geraken. De oproerpolitie was meteen massaal aanwezig en hield de situatie onder controle.

LEES OOK: Antwerp-coach Priske niet blij met wangedrag van enkele fans: “Ik hoop dat enkele mensen daarbuiten nu een slecht gevoel hebben”

Bekijk hier de beelden vanop de Bosuil:

© REUTERS

© REUTERS

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© REUTERS

© AP

© BELGAIMAGE

© BELGA

© AP

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© BELGA

© BELGA

© AP

© BELGA