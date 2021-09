Eerste echte feestnacht in Gent na 1,5 jaar miserie door corona: “Veel knaldrang, maar ook lintjespaniek en veel te druk”

Op de Student Kick-Off gingen de studenten volledig uit hun dak. De knaldrang na anderhalf jaar corona was groot. — © carlo coppejans

Gent

“Eindelijk echt feesten zoals het hoort”. Dat gevoel overheerste woensdag in de studentenbuurt in Gent. Na anderhalf jaar miserie door corona konden de studenten opnieuw ongedwongen uitgaan. Met een groot festival op het Sint-Pietersplein trapten tienduizenden studenten het academiejaar af. “Deze uitgelaten sfeer, ik heb het toch gemist.” Maar de knaldrang zorgde voor een drukte van je welste in de buurt en enkele paniekerige berichten op sociale media overschaduwden toch de sfeer.