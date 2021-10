In ‘t Archief ruikt het naar bier en zweet, en danst iedereen alsof hun leven ervan af hangt. — © hsb

Leuven

Combineer de eerste donderdag van het academiejaar met een nacht waarin dansen en drinken eindelijk weer zonder mondmaskers of andere beperkingen is toegelaten, en je hebt een van de grootste feesten die de Leuvense Oude Markt ooit kende. “Eindelijk kunnen we weer echt student zijn”, klonk het.