Nederlaag in Europa League komt hard aan bij Racing Genk: “Zure avond, en vooral aan onszelf te danken”

Een zwak Racing Genk verloor donderdagavond op de tweede speeldag in groep H van de Europa League in de eigen Cegeka Arena met 0-3 (rust: 0-2) van de Kroatische landskampioen en Bekerwinnaar Dinamo Zagreb.

Met zes op zes had Genk een stevige stap kunnen zetten richting Europese overwintering, een van de hoofddoelen dit seizoen. Na afloop stond de ontgoocheling dan ook af te lezen op het gezicht van John van den Brom. “Dit is een zure thuisnederlaag”, gaf de Nederlander toe. “Ten eerste omdat we dit niet verwacht hadden en omdat we het vooral aan onszelf te danken hebben. Aan de bal maakten we de juiste keuzes niet.”

“Neen, dit was geen mooie avond. Hier hadden we veel meer van verwacht en we moeten bij onszelf te rade gaan waarom het geen wedstrijd is geworden. De tegenstander was gewoon scherper. Op de beslissende momenten waren zij iets slimmer en beter waardoor ze de ruimte die ze kregen ook benutten. Ze wachten op onze fouten en dan komen ze er heel snel uit. Daarna komt er een vervelend moment met die strafschop en dan loop je achter de feiten aan. Tussendoor laten we de kansen liggen om op gelijke hoogte te komen en dan weet je dat je het tegen zo’n ploegen moeilijk zal krijgen. Na die 0-3 was het wel helemaal klaar.”

Met drie op zes zal het bikkelen worden voor de Genkies om in de top twee van de groep te eindigen. Hierna volgt de dubbele confrontatie met groepsleider West Ham. “We hebben nog voldoende kansen om Europees te overwinteren. We moeten realistisch zijn: Genk en Dinamo hebben allebei drie punten en er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Er is nog veel mogelijk in deze groep. Nu moeten we ons op de eerste plaats herpakken tegen West Ham, herstellen van deze toch wel zware nederlaag.”

© JEFFREY GAENS

Heynen: “Geen verklaring voor”

Aanvoerder Bryan Heynen deelde donderdagavond in de malaise bij Racing Genk. “Ik heb hier geen verklaring voor”, vertelde Heynen. “Het was vooral een vervelende wedstrijd. We komen snel 0-1 achter en nadien kwamen er in de eerste helft wel enkele kansen voor ons op de gelijkmaker. Die valt niet en dan hebben die twee strafschoppen ons de das omgedaan. Tijdens de rust hadden we nog gezegd dat het allemaal wat scherper moest, maar de reactie in tweede helft was gewoon niet goed genoeg.”