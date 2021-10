Het blijft vijf voor twaalf: Europese tickets voor Belgische clubs nog steeds in gevaar

Wat dinsdagavond heel erg veelbelovend begon met de stuntzege van landskampioen Club Brugge op het veld van de Duitse vicekampioen Leipzig (1-2) in de groep des doods van de Champions League, eindigde donderdagavond met thuisnederlagen van Antwerp (0-1 tegen Eintracht Frankfurt) en Racing Genk (0-3 tegen Dinamo Zagreb) in de Europa League. In de Conference League pakte AA Gent in de Ghelamco Arena een driepunter tegen Anorthosis Famagusta (2-0), waardoor België een zes op twaalf liet noteren.

Na enkele bijzonder magere jaren op het Europese toneel, is het vijf voor twaalf voor de Belgische clubs om punten te scoren, als we onze rechtstreeks geplaatste deelnemer aan de groepsfase van de Champions League niet willen verliezen. Voor volgend seizoen stelt er zich nog geen probleem. Voor de verdeling van de Europese plaatsen wordt dan de UEFA-landenranking van 2021 gebruikt en daarin zijn we van de achtste naar de negende plaats gezakt, met slechts een coëfficiënt van 6.000 vorig seizoen, maar dat blijft zonder gevolgen.

Intussen is ons land wel naar de dertiende plaats gezakt: zo zijn Schotland, Oostenrijk, Oekraïne en Servië België voorbijgegaan, al is het nog te vroeg op het seizoen om daar conclusies uit te trekken. Een toptienplaats aan het einde van het seizoen is van levensbelang, aangezien die landen een rechtstreekse deelnemer aan de groepsfase van de Champions League mogen afleveren.

© BELGA

Meer teams

Het grootste probleem stelt zich voor de start van het seizoen 2023-2024, waarvoor de landenranking van 2022 gebruikt wordt. In die vijfjarige coëfficiënt valt het uitzonderlijke seizoen 2016-2017 dan weg, toen er vijf Belgische clubs in de Europese groepsfases zaten, drie Belgische clubs (Anderlecht, AA Gent en Racing Genk) in de achtste finales van de Europa League, en na een onderonsje tussen Genk en Gent nog twee teams (Genk en Anderlecht) in de kwartfinales. Voor het seizoen 2024-2025 valt in de landenranking van 2023 het desastreuze seizoen 2017-2018 weg, waardoor ons land automatisch weer enkele plaatsen stijgt op de ranking.

Dit seizoen staat de coëfficiënt van ons land voorlopig op 4.000 en zijn we 3.300 verwijderd van de tiende plaats van Schotland. Voordeel is wel dat België nog vier teams in competitie heeft, terwijl Servië (2), Oekraïne (3), Schotland (2) en Rusland (3), de landen vlak boven ons op de ranking, het met minder vertegenwoordigers moeten doen.

Het goeie nieuws is ook dat de Schotse teams Celtic en Rangers allebei verloren. De Russische teams (Zenit, Lokomotiv en Spartak) pakten zes op negen, de Servische (Rode Ster en Partizan) zes op zes, en de Oekraïense (Shakthar, Kiev en Luhansk) vier op negen.