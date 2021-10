Fantastische beelden: 43-jarige Buffon zorgt voor dol feestje nadat hij Daan Dierckx en vijf anderen klopt met schaar-steen-papier

Parma Calcio 1913 staat na zes speeldagen pas 13de in de Serie B. Teleurstellend voor de ploeg die vooraf aanzien werd als dé titelkandidaat bij uitstek. Maar de sfeer bij de ploeg van Daan Dierckx en Elias Cobbaut is desalniettemin uitstekend. Met dank aan Gianluigi Buffon. Het 43-jarige icoon was de ster van een wedstrijd schaar-steen-papier, waarbij de doelman vijf keer na elkaar won. Ook Dierckx ging (als tweede) voor de bijl, zij het in twee keer. Cobbaut zat in Team Buffon en vierde mee.