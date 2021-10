Japanse prinses Mako geeft titel op om te trouwen met verloofde

De Japanse prinses Mako trouwt na jaren van controverse deze maand met haar vroegere klasgenoot, een gewone burger, en geeft daarmee haar koninklijke status op. De datum voor het huwelijk is vastgesteld op 26 oktober, zo melden diverse media via Twitter. Verwacht wordt dat het paar na hun huwelijk naar de VS zal verhuizen, waar Mako’s verloofde Kei Komuro als advocaat werkt.