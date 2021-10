Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden: “Geen blokkering van energieprijzen, mogen automatische loonindexering niet in gevaar brengen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is geen voorstander van een door de overheid opgelegde blokkering van de energieprijzen, zoals in Frankrijk donderdagavond aangekondigd werd. “De energieprijzen zijn in de index opgenomen, wat de mensen meer koopkracht geeft wanneer de energieprijzen stijgen. Dat mechanisme mogen we niet verliezen”, zei ze vrijdag op Radio 1.

De Franse premier Jean Castex maakte donderdag bekend dat in zijn land het gereguleerde gastarief tot april geblokkeerd wordt en dat de stijging van de elektriciteitsprijs wordt beperkt. Aanleiding is de ook bij onze zuiderburen fors toegenomen energieprijzen.

“Frankrijk is België niet, het mechanisme dat daar gebruikt wordt, kunnen we niet per se in België gebruiken”, reageerde Verlinden vrijdag, gevraagd of ons land een gelijkaardige maatregel zou kunnen nemen. “Onze partij (CD&V, red.) doet er alles aan om te vermijden dat de prijzen onbetaalbaar worden, maar tegelijkertijd is het zo dat de prijzen in de index opgenomen zijn, wat de mensen meer koopkracht geeft wanneer de energieprijzen stijgen. Dat mechanisme mogen we niet verliezen”, zei ze.

De energieprijzen komen ook ter sprake tijdens de begrotingsonderhandelingen. Verlinden herhaalde het standpunt van haar partij dat een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent geen duurzame oplossing is. “Precies omdat je dan de automatische indexering van de lonen in het gedrang brengt. En dat mogen we de mensen niet aandoen. Zodra de prijzen die relevant zijn voor een huishouden stijgen, moeten de lonen door de automatische indexering meestijgen.”

Op de regeringstafel ligt onder meer een voorstel om het sociaal tarief voor energie tijdelijk te verlengen. “We bekijken of we bepaalde mechanismen kunnen voorzien, maar als de prijzen alsnog stijgen, moeten de mensen meer loon krijgen en mogen ze finaal hun koopkracht niet achteruit zien gaan”, zei Verlinden. Ze wees er wel op dat de netto-energieprijzen niet alleen in België worden bepaald. “We hebben dat niet helemaal zelf onder controle.”