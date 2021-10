Bizarre beelden: Antwerp-fans gooien na Duits doelpunt met… een rollator

Het was donderdag de hele namiddag onrustig in Deurne-Noord, maar ook ’s avonds in de Bosuil ging het er hard aan toe. Supporters staken Bengaals vuurwerk af en in de tweede helft ontplofte een voetzoeker onder Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp. Na de 0-1 van de bezoekers kregen enkele Antwerp-fans op de hoofdtribune het aan de stok met Duitse fans. Een van hen gooide zelfs een rollator (of is het een plooifiets?) naar beneden.