“Ruim 17.000 doden door politiegeweld in VS niet vermeld in statistieken”

Van ruim 17.000 Amerikanen die de afgelopen vier decennia door de Amerikaanse politie gedood zijn, werd de betrokkenheid van de politie niet vermeld in de officiële statistieken. Dat is een van de conclusies van een in het medisch tijdschrift The Lancet gepubliceerd onderzoek door de Universiteit van Washington.

De onderzoekers vergeleken informatie uit overlijdensakten met gegevens van organisaties die doden door politiegeweld in de Verenigde Staten volgen. De bestudeerde periode was van 1980 tot 2019, ruwweg het tijdperk van de oorlog tegen drugs en de opkomst van massale opsluiting. In die tijd zijn bijna 31.000 Amerikanen gedood door de politie, van wie meer dan 17.000 - ofwel 55 procent - niet worden vermeld in de officiële statistieken.

De studie documenteerde ook een raciale kloof: zwarte Amerikanen hadden 3,5 keer zoveel kans om door de politie te worden gedood als witte Amerikanen. Ook latino’s en ‘native Americans’ hadden vaker te maken met dodelijk politiegeweld dan witte mensen.

Onverklaarbare of gewelddadige sterfgevallen in de Verenigde Staten worden onderzocht door lijkschouwers of medische onderzoekers, die autopsies, toxicologische tests en ander bewijsmateriaal gebruiken om de oorzaak van overlijden te bepalen. In de overlijdensakte wordt niet specifiek vermeld of de politie erbij betrokken was, hoewel veel medische onderzoekers getraind zijn om die informatie op te nemen.

Het systeem wordt al lang bekritiseerd omdat het een hechte relatie met de politie en het openbaar ministerie bevordert. Zo overleggen forensisch pathologen regelmatig met rechercheurs en openbare aanklagers. In sommige rechtsgebieden zijn ze zelfs direct in dienst van politiebureaus. Soms verstrekken wetshandhavers hen niet alle relevante informatie, of worden ze onder druk gezet om van mening te veranderen.

De onderzoeksresultaten verschijnen op een moment dat Amerika worstelt met de ene spraakmakende politiemoord op een zwarte man na de andere. Tegelijkertijd toont de studie aan dat duizenden andere politiedoden onopgemerkt blijven. De onderzoekers wijzen dan ook op de noodzaak van een gecentraliseerd informatiecentrum voor gegevens over politiegeweld, evenals meer controle op lijkschouwers en medische examinatoren.