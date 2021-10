Ouders van Théo Hayez vertrekken naar Australië, maar dossier is nog altijd niet volledig: “Een gebrek aan respect tegenover de familie”

De ouders van Théo Hayez, de Belgische jongeman die drie jaar geleden spoorloos verdween in het Australische Byron Bay, vertrekken vrijdag naar Australië. Daar gaat eind november een juridische zitting over de verdwijning van start, al blijkt het dossier drie jaar na de feiten nog steeds niet volledig.

De familie is volgens een advocaat “vol verwachting” om de inhoud van het politiedossier te vernemen. De rechtbank in kwestie schreef de ouders van Hayez ook een brief die hen het land in moest helpen: Australië hanteert momenteel erg strenge regels voor internationale reizen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vrijdag vindt al een eerste administratie vergadering plaats, de eigenlijke zitting zou tussen 29 november en 10 december plaats moeten zitten.

Daar wordt het onderzoek door de zogeheten ‘coroner’, in het Australische recht niet enkel een lijkschouwer maar ook een soort onderzoeksrechter, besproken. Dat moet de identiteit van een slachtoffer bepalen, evenals de datum, plaats, omstandigheden en medische doodsoorzaken.

Maar volgens de vertegenwoordiger van de ‘coroner’ ontbreken er voorlopig nog verschillende onderdelen in het politiedossier, dat bijgevolg nog niet gefinaliseerd kon worden. Volgens de ‘coroner’ is dat “onaanvaardbaar”, “een gebrek aan plichtsbesef” en “een gebrek aan respect tegenover de familie Hayez”.

De 18-jarige Théo Hayez uit Overijse vertrok eind 2018 naar Australië voor een rondreis door het land. Hij werd op 31 mei 2019 voor het laatst gezien na een avondje uit in Byron Bay, aan de Australische oostkust nabij Brisbane.