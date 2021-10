Voormalig president Saakasjvili uit ballingschap teruggekeerd naar Georgië

De in ballingschap vertoevende ex-president en opposant Michail Saakasjvili is weer terug in Georgië. Dat heeft hij vrijdag zelf gezegd. De Georgische autoriteiten hadden eerder nog verwittigd dat hij zou worden gearresteerd indien hij naar zijn land terugkeerde naar aanleiding van de plaatselijke verkiezingen dit weekend.

“Ik heb mijn leven en mijn vrijheid geriskeerd door terug te keren”, verklaarde Saakasjvili in een op Facebook geplaatste video. Naar eigen zeggen verblijft hij in de Georgische kuststad Batumi.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 staatshoofd van het land in de Kaukasus. Hij richtte er de belangrijkste oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging, op. Begin deze week postte hij op Facebook een foto van een vliegtuigticket naar Tbilisi. Premier Irakli Garibasjvili verzekerde daarop dat, indien de vroegere president “voet op Georgische bodem zet, hij meteen wordt gearresteerd en gevangengezet.”

Saakasjvili is een polariserende persoonlijkheid. Zijn aanhangers bestempelen hem als held van de Rozenrevolutie die in 2003 korte metten met de postcommunistische elite maakte. Maar hij was acht jaar later ook de verliezer van de oorlog tegen Rusland, terwijl zijn critici hem autoritaire neigingen aanwrijven. De Georgische justitie beschuldigt hem van machtsmisbruik, maar volgens Saakasjvili zelf is die beschuldiging politiek gemotiveerd.

Sinds vorig jaar kent Georgië een politieke crisis. Oppositiepartijen hekelden massale fraude bij de parlementsverkiezingen die nipt door de regeringspartij Georgische Droom zijn gewonnen.