Nieuwe beelden tonen dat vermoorde Gabby Petito agenten vertelde dat vriend haar sloeg: “Hij bleef zeggen dat ik moest zwijgen”

De dood van Gabby Petito blijft de gemoederen in de Verenigde Staten beroeren. Uit nieuw videomateriaal blijkt dat ze aan agenten vertelde dat haar verloofde haar had geslagen. Ook smeekte ze de agenten om hen niet te scheiden. Verloofde Brian Laundrie blijft inmiddels spoorloos.

De verdwijning van Petito houdt de Amerikaanse publieke opinie al weken in de ban, niet in het minst door opvallende beelden van een huilende Petito met een politieagent langs een snelweg in Utah, na een ruzie met haar verloofde. Tot op heden waren enkel de beelden van de bodycam van de eerste agent al in de media verschenen, maar nu zijn ook de bodycambeelden van de andere agent gelekt.

LEES OOK. Op elke foto leek Gabby Petito dolgelukkig, maar één video toonde de waarheid (+)

Daaruit blijkt dat de politie het koppel op 12 augustus aan de kant zette nadat ze door een getuige op de hoogte werden gebracht van een geval van huiselijk geweld. “We reden voorbij en de man was het meisje aan het slaan op het voetpad. Daarna stapten ze in een wit bestelbusje”, aldus de getuige. De politieagenten vonden even later het voertuig van Laundrie en Petito, en zetten hen aan de kant.

Laundrie en Petito reisden met hun bestelwagen de VS rond. — © EPA-EFE

Stad probeert zich in te dekken

“We hebben vanochtend een ruzie gehad over persoonlijke zaken”, zei Petito op de beelden die al bekend waren. Daarna haalden de agenten het koppel uit elkaar.

Op de beelden van de agent die Petito meenam voor een apart gesprek, vertelt Petito huilend dat zij Laundrie eerst had geslagen. “Hij bleef maar zeggen dat ik mijn mond moest houden”, verklaarde Petito. Daarna bevestigde ze dat Laundrie haar vervolgens ook had geslagen, maar vroeg ze toch om hen niet van elkaar te scheiden. “We zijn een team. Alstublieft! Dat zou me zo bang maken. Kan u ons niet gewoon een verkeersboete geven?”

LEES OOK. Vader van Gabby Petito spreekt op druk bijgewoonde herdenkingsdienst: “Vertrek uit relatie die niet ideaal voor je is!”

De agenten lieten Laundrie en Petito daarna voortreizen omdat ze naar eigen zeggen “geen signalen zagen die wezen op gevaar voor de veiligheid van de twee. Het leken gewoon twee kinderen die een ruzie hadden.” Op advies van de agenten brachten Laundrie en Petito de nacht wel apart door.

De stad Moab, de werkgever van de agenten, heeft inmiddels een onderzoek gestart naar de ontmoeting van het koppel met de politie, maar lijkt er met de verspreiding van deze nieuwe beelden op te willen wijzen dat er geen aanwijzingen waren dat Laundrie Petito later mogelijk zou vermoorden.

Brian Laundrie — © AFP

Tweede huiszoeking bij Laundrie

Laundrie keerde op 1 september alleen terug naar huis in Florida, maar liet haar ouders niet weten waar hun dochter zich bevond. De familie-Petito rapporteerde Gabby op 11 september als verdwenen, haar lichaam werd op 19 september gevonden in het nationale park Bridget-Teton in Wyoming. Onderzoek wees uit dat ze om het leven was gebracht.

LEES OOK. Hij tekende bebloede prinsessen en “wilde bij Gabby blijven tot de dood”: Brian Laundrie, de man naar wie de hele wereld op zoek is (+)

De hoofdverdachte was Laundrie, maar die was op 14 september alweer op zijn beurt spoorloos verdwenen. De man is officieel nog niet in verdenking gesteld van de moord op Petito, maar de politie en de FBI zoeken wel actief naar hem. Donderdag voerden ze een tweede huiszoeking uit in zijn ouderlijke woning.