Na anderhalf jaar zonder club heeft Daniel Sturridge opnieuw onderdak gevonden

Daniel Sturridge zet zijn carrière verder bij het Australische Perth Glory. De voormalige Engelse international, jarenlang een speerpunt bij Liverpool, ondertekende down under een verbintenis voor een seizoen.

De 32-jarige Sturridge zat al sinds zijn vertrek bij Trabzonspor begin 2020 zonder werkgever. Zijn contract in Turkije werd verbroken nadat hij een schorsing van vier maanden kreeg voor zijn aandeel in een gokschandaal.

“Dit is een prachtige kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan”, zegt Sturridge. “Ik wil mijn voetbal tonen in een competitief kampioenschap en het team helpen zoveel mogelijk succes te behalen.”

Sturridge begon zijn carrière bij Manchester City, belandde in 2009 bij Chelsea maar schitterde vooral in het shirt van Liverpool, waar hij in 2013 tekende en een gevreesde voorhoede vormde met Raheem Sterling en Luis Suarez.