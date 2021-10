Ex-vriendin van R. Kelly: “Dagelijks oefenden we de leugens die ik moest vertellen”

Azriel Clary (22), een jonge vrouw die bij R. Kelly verbleef en zichzelf als zijn vriendin presenteerde, heeft in een interview met Gayle King voor CBS Mornings laten weten jarenlang gelogen te hebben over de situatie met de zanger. Naar eigen zeggen deed ze dat om hem te beschermen én omdat hij haar dat opdroeg.

“Ik was compleet verloren en voelde me onzichtbaar. Ik heb iemand de macht over mij gegeven en deed alles wat er van me gevraagd werd”, aldus Clary, die twee jaar geleden in een interview met King nog beweerde dat er niets aan de hand was en dat de media leugens verspreidden. “Hij zei ons toen dat we boos en overstuur moesten zijn, nadat we al dagenlang geoefend hadden op het aankomende interview. Als de antwoorden hem niet bevielen, dan zei hij ons exact wat we moesten zeggen.”

Clary werd van haar 17e tot haar 21e misbruikt door Kelly en was onderdeel van zijn zogenaamde ‘seks-cult’. Maar vragen over seksuele handelingen mochten onder geen beding beantwoord worden. “Dan moesten we standaard zeggen: ‘ik zit hier niet om daarover te praten’. Ik vond het heel erg om mezelf neer te zetten als een vijandig persoon, want dat ben ik helemaal niet. Ik ben aardig en begaan met anderen. Maar die kant kregen mensen niet te zien tijdens dat interview.”

Uitwerpselen

Kelly zou na afloop gezegd hebben trots te zijn op de twee vrouwen. “Hij was heel blij en tevreden en haalde eten om het te vieren. Hij vond dat we het fantastisch gedaan hadden en wilde dat met ons vieren. Met zijn eigen optreden, waarbij hij hysterisch begon te schreeuwen en in tranen uitbarstte om de wereld te laten zien hoe onrechtvaardig hij behandeld werd en dat al die vrouwen leugenaars waren, was hij al net zo ingenomen.”

Clary maakte in 2019 een einde aan haar relatie met Kelly en wist te ontsnappen uit het strakke regime waarin ze jarenlang gevangen zat. Gedurende de rechtszaak vertelden verschillende slachtoffers over het misbruik van de zanger waarbij hij hen volgens hen onder meer opzadelde met herpes en hen dwong abortus te plegen.

Therapie

Clary is dan ook blij dat ze tegen hem kon getuigen. “Het was heel zwaar om al die momenten opnieuw te beleven, maar toch voelde ik me er goed bij, omdat deze persoon geen controle meer over mij heeft. Ik probeer mezelf te vergeven voor het feit dat ik hem zo lang verdedigd hebt en neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Je bent nooit te oud om te denken: ik dacht dat dit goed voor me was, maar zie nu in dat dat niet zo was. Ik ben in therapie gegaan en hoop hier sterker uit te komen.”