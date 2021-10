Primeur voor Vlaanderen: regio Klein-Brabant lanceert gezamenlijke databank voor gevonden voorwerpen

De gemeentes Bornem en Puurs-Sint-Amands, die samen de regio en politiezone Klein-Brabant vormen, hebben samen een databank opgezet met gevonden voorwerpen die werden binnengebracht bij de gemeente of politie. Die databank, toegankelijk via het reeds bestaande en van oorsprong Nederlandse “iLost”, is volgens de initiatiefnemers een primeur in Vlaanderen.

iLost moet in de regio dé plek worden waar mensen terechtkunnen als ze iets verloren zijn. “Wanneer je iets kwijtraakt, sta je vaak voor een tijdrovende zoektocht met veel gebel en gemail naar allerlei instanties”, weet Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester van Puurs-Sint-Amands. “We willen het de mensen veel gemakkelijker maken. Voortaan kun je van thuis uit één webpagina doorzoeken met alle voorwerpen die geregistreerd werden in onze gemeente, in Bornem of bij de lokale politie.”

Wie in Klein-Brabant een voorwerp vindt, kan daarmee terecht bij zowel het politiecommissariaat als gemeentelijke diensten zoals de gemeentehuizen van Bornem en Puurs-Sint-Amands. De gemeentebesturen beloven dat alle voorwerpen die via die weg worden binnengebracht, zullen worden geregistreerd op iLost. Wie iets verloor, kan via de websites van de gemeentes Bornem en Puurs-Sint-Amands of rechtstreeks op iLost de databank raadplegen.