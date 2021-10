Vijfduizend vrachtwagenchauffeurs gezocht om winkelrekken gevuld te houden: “Zonder ons stopt de wereld met draaien”

In ons land zijn er momenteel vijfduizend vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Dat meldt Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, daags voor het weekend van de klant. “Als we willen dat de winkelrekken ook in de toekomst gevuld blijven, dan zijn er dringend extra chauffeurs nodig”, klinkt het.

Wat de gevolgen kunnen zijn van een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, wordt duidelijk in het Verenigd Koninkrijk. Daar kampt men met brandstoftekorten en lege rekken in de supermarkten omdat die niet bevoorraad kunnen worden.

“Zonder vrachtwagenchauffeurs stopt de wereld met draaien en dat beseffen we te weinig”, stelt Isabelle De Maegt van Febetra. “Zonder vrachtwagenchauffeurs blijven de rekken in de supermarkten en winkels leeg, liggen alle bouwwerven stil en stoppen fabrieken met draaien.” Ze wijst erop dat het een mooi beroep is en een job met toekomst. Geïnteresseerden kunnen meer info over het beroep en de vacatures vinden op www.vrachtwagenchauffeur.be.

Om de duizenden vacatures in ons land in te vullen organiseert Febetra op 9 december ook de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. Die dag wil de federatie dat iedereen de rode loper voor de chauffeurs uitrolt. Op verschillende plaatsen zullen de chauffeurs een kleine attentie krijgen zoals een kopje koffie, een versnapering, of een kaartje.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits wijst er in een reactie op dat het aantal mensen in een opleiding tot vrachtwagenchauffeur sterk stijgt. “Bijna 1.000 mensen hebben dit jaar een opleiding gevolgd, dat zijn er al meer dan in 2020 in totaal. Als die trend zich doorzet dan zullen dit jaar meer mensen een opleiding volgen dan ooit in de afgelopen 5 jaar”, aldus de minister. “Om dat nog te versterken, verbeteren we onze samenwerking met partners. Zo hebben we een akkoord met defensie om een oefenterrein te gebruiken en zo dus de opleidingsplaatsen uit te breiden. Ondertussen zoekt VDAB naar betere samenwerkingen met De Lijn en bpost bijvoorbeeld om ook daar de opleidingen te versterken.”