Corona sluipt rusthuis weer binnen: twee gevaccineerde medewerkers en drie bewoners besmet

In het woonzorgcentrum Scheldekant in de Kanunnikenstraat in Eine hebben twee gevaccineerde medewerkers en drie bewoners positief getest op corona.

Rusthuis Scheldekant in Eine, dat onder de vleugels zit van het OCMW van Oudenaarde, wordt opnieuw geplaagd door corona. Twee gevaccineerde medewerkers en drie bewoners hebben positief getest op corona. Het bezoek wordt er voorlopig niet opgeschort, maar de directie vraagt de bezoekers wel om waakzaam te zijn en de geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Eén bewoner ziek

“Eind vorige week hadden we een positieve coronatest bij twee medewerkers. Beiden zijn nochtans gevaccineerd”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V). “Meteen werden de nodige voorzorgen genomen. Bij alle medewerkers en bewoners die met hen in contact zijn geweest, werd een sneltest afgenomen en die resultaten bleken allen negatief. Niettemin bleven we deze week de situatie op de voet volgen en donderdag werden de betrokken medewerkers en bewoners opnieuw getest. Nu blijkt dat ook drie bewoners besmet zijn. Een van hen vertoont ziekteverschijnselen, waaronder kortademigheid. We vermoeden dat de drie bewoners besmet geraakten door bezoek van buitenaf en dus niet door onze medewerkers.”

De besmette bewoners worden momenteel in quarantaine gehouden en mogen voorlopig geen bezoek ontvangen. “De familie van de bewoners wordt van de situatie op de hoogte gehouden”, besluit Mas.

LEES OOK. Eén wzc scoort wel heel slecht op vaccinatiegraad van personeel: “Uiteindelijk beslissen onze mensen zelf”