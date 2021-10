Opnieuw twee arrestaties in onderzoek naar moord op Noord-Ierse journaliste

De politie in Noord-Ierland heeft opnieuw twee arrestaties verricht in het onderzoek naar de moord op journaliste Lyra McKee in 2019. Het gaat om twee mannen van 44 en 53 jaar oud, die vrijdagochtend in de regio van Derry werden opgepakt op grond van een antiterrorismewet.

De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar de dienst zware criminaliteit van de politie van Noord-Ierland in het politiekantoor Musgrave in Belfast. Eerder werden al drie mannen aangeklaagd voor de moord op McKee en vier anderen voor oproer en aanverwante delicten.

McKee werd in april 2019 doodgeschoten toen ze verslag deed van rellen in de stad Derry, officieel Londonderry. Een kogel raakte haar hoofd. De New IRA, een militante republikeinse groepering, heeft toegegeven dat een van haar leden de kogel had afgevuurd. Die zou bedoeld zijn geweest voor de politie. Het 29-jarige slachtoffer stond naast een politiewagen. Ondanks de verklaring van de New IRA is nog altijd niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de dood van de Noord-Ierse journaliste.

De rellen in Derry vonden plaats in de aanloop naar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het brexitakkoord was toen nog niet gesloten.