Scholen zeggen het mondmasker adieu: “Het is genoeg geweest, hopelijk tot nooit meer”

In het GO! Atheneum Lokeren werd 1 oktober uitgeroepen tot ‘vrijdag lachdag’, omdat de leerlingen voor het eerst sinds lang hun glimlach kunnen tonen. — © ies

In heel wat Wase scholen werd vrijdagochtend bijna ritueel afscheid genomen van de mondmaskerplicht. Vanaf 1 oktober is het namelijk niet meer verplicht de maskers op school en in de klas te dragen. “Hopelijk tot nooit meer.” Het was vrijwel overal de meest gehoorde kreet. In Lokeren werd het een echt feest.

Onder het motto vrijdag=lachdag werden de leerlingen van het GO! Atheneum Lokeren voor het eerst sinds lange tijd weer zonder mondmasker op school onthaald. “Na twee heel speciale schooljaren moeten de leerlingen en het schoolteam vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen op school”, zegt directeur Sven Geenens.

(Lees verder onder de video)

Een ontvangstcomité filmde de zowat vijfhonderd lachende gezichten in de inkomhal en trakteerde de leerlingen op iets lekkers. “De leerkrachten hebben erop gelet dat we de regels naleefden, ook al was dat niet makkelijk”, zeggen de leerlingenvertegenwoordigers Tim Benes en Noor Sonck die in de schoolraad zetelen. “Wat vandaag nog mocht, kon na een beslissing van de minister ineens morgen verboden zijn. De school heeft die regels trouwens altijd goed naar ons en de ouders gecommuniceerd.”

Geleerd uit corona

“De jongens en meisjes die nu in het derde jaar zitten, hebben het grootste deel van hun tijd hier op school immers een mondmasker gedragen. Nu zien we ze eindelijk eens met hun gezicht”, zegt leerlingenbegeleidster Flore Vereecken, die verantwoordelijk is voor de eerste graad. “Directeur Geenens wil toch een aantal dingen onthouden uit coronaperiode. “Van onze corona-aanpak tijdens het afstandsleren hebben we veel geleerd en we investeerden flink in digitalisering. Daar gaan we de komende jaren blijven op inzetten. We gaan voluit voor hybride onderwijs, waarbij digitaal leren en klassikaal onderwijs elkaar afwisselen en versterken.”

(Lees verder onder de foto)

Op de Creo-Campus werd de mondmaskers letterlijk en figuurlijk uitgezwaaid. — © ies

Ook in de eerstegraadsschool CREO van de Vlot!-scholengroep werden de mondmaskers letterlijk en figuurlijk uitgezwaaid. “Het was een fantastisch moment. Het einde van de week, maar de start van een periode zonder mondmasker”, zegt directrice Veerle Boelens. “Alle leerlingen verzamelden deze ochtend op de speelplaats om eindelijk vaarwel te zeggen tegen mondmaskers. We vormden allemaal samen het woord ‘freedom’ en zwaaiden met onze mondmaskers enthousiast naar een drone die het hele gebeuren filmde. We wuiven daarmee letterlijk een toch wel heftige periode uit, een tijd die we nu graag achter ons willen laten. Het is genoeg geweest.”