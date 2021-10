Verdwijnt het mondmasker ook echt op de werkvloer en kan ik dan thuisblijven? Zo gaan bedrijven om met versoepelingen

Het is wennen om weer op het werk of in de supermarkt rond te lopen zonder mondmasker. Voor de meesten voelt het aan als een opluchting, anderen ervaren het als een stukje veiligheid dat wegvalt. Maar hoe zit het nu concreet op de werkvloer? Mag ik mijn mondmasker nog een tijdje dragen als ik mij daar beter bij voel? En kan ik dat ook van mijn werkgever en van mijn collega’s eisen?