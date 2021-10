Nigerianen mogen wellicht weer op Twitter

De Nigerianen zullen in de toekomst waarschijnlijk opnieuw gebruik kunnen maken van Twitter. President Muhammadu Buhari van Nigeria heeft de opheffing bevolen van de opschorting van het sociale netwerk, die nu al bijna vier maanden duurt.

Twitter moet er echter voor zorgen dat het platform voor zakelijke en positieve doeleinden wordt gebruikt, aldus Buhari in een televisietoespraak vrijdag. Het is voorlopig onduidelijk wanneer precies en met welke beperkingen de dienst opnieuw toegankelijk zou zijn.

De president van het meest bevolkte land van Afrika had de autoriteiten op 5 juni de opdracht gegeven om Twitter te blokkeren. Eerder had het sociaal netwerk een controversiële tweet van de president over de Nigeriaanse burgeroorlog verwijderd en het account van het staatshoofd twaalf uur lang lamgelegd. Het ministerie gaf geen specifieke reden voor de opschorting, maar wees erop dat het platform herhaaldelijk werd gebruikt voor activiteiten die het bestaan van Nigeria kunnen ondermijnen.

Twitter is erg populair in het West-Afrikaanse land. Vorig jaar gebruikten jonge Nigerianen het platform herhaaldelijk om protesten tegen politiegeweld te organiseren.