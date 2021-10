Lidl stopt in Nederland per direct met verkoop van sigaretten, in België voorlopig geen plannen om tabaksverkoop op te schorten

De Nederlandse tak van supermarktketen Lidl stopt per direct met de verkoop van sigaretten en andere vormen van tabak. Lidl België heeft voorlopig geen plannen. “We volgen de Belgische wetgeving, maar we bekijken het wel.”

De supermarktketen had drie jaar geleden al aangekondigd uiterlijk tegen 2022 geen tabakswaren meer aan te bieden. Daarmee liep Lidl al voorop op de aankomende Nederlandse sigarettenban in supermarkten die ingaat vanaf 2024. Vanaf dan mag tabak enkel nog verkocht worden in speciaalzaken, tankstations en krantenwinkels.

“Nadat we in 2018 deze stap bekend hadden gemaakt, zijn we aan de slag gegaan om de verkoop van sigaretten en tabak gefaseerd af te bouwen”, zegt een Nederlandse woordvoerder van de supermarktketen aan de NOS. “Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend, waren meteen al rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen en dit gaf ons de kans om onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen nog eerder te realiseren.”

Bij ons is het lang zo ver niet. “Voorlopig hebben we geen planen”, zegt een woordvoerder. “We volgen hier de Belgische wetgeving, maar we bekijken het wel.”