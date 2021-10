Brand in Roemeens ziekenhuis eist minstens negen levens

Bij een grote brand in een ziekenhuis in de Roemeense stad Constanta zijn minstens negen mensen omgekomen. Dat heeft de civiele bescherming van het land vrijdag bekendgemaakt.

De brand in de kliniek brak om nog onbekende oorzaak uit op de intensive care-afdeling, waar ook Covid-19-patiënten werden behandeld. Op dat moment lagen er in totaal 113 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 10 op de ICU.

In diverse media werd gespeculeerd dat verouderde elektrische installaties mogelijk aan de basis van de brand liggen. Het openbaar ministerie heeft een onderzoek ingesteld. De voorbije twee jaar zijn er in Roemenië twee soortgelijke ziekenhuisbranden geweest met dodelijke slachtoffers.