Sergio ziet twee wagens in vlammen opgaan, politie gaat uit van kwaad opzet: “Gelukkig hebben de buren ons gewekt”

In de Joseph de Schepperstraat in Assebroek (Brugge) brandden donderdagnacht twee wagens uit. De politie onderzoekt de precieze oorzaak. “Gelukkig merkten de buren het op, want wij lagen allemaal te slapen”, zegt de bewoner.

Twee uitgebrande wagens op de oprit en een zwaar beschadigde garagepoort. Het zijn de stille getuigen van wat zich donderdagnacht in de Joseph de Schepperstraat in Assebroek, deelgemeente van Brugge, afspeelde. De twee wagens vatten omstreeks 4 uur ’s nachts vuur.

Het waren buren die wakker werden en de vlammen opmerkten. “Zij hebben ons gewekt”, zegt Sergio Guidee (22). Hij woont er samen met zijn vader, vriendin en dochtertje. “We hebben echt geluk gehad, want wij lagen allemaal nog te slapen. Dit had veel erger kunnen aflopen.” (Lees verder onder de foto)

Bewoner Sergio Guidee zag zijn wagen en die van zijn vader in vlammen opgaan. — © tlg

De bewoners kwamen buiten en zagen een wagen, de Peugeot 208 van Sergio, in lichterlaaie staan. “Ik wou er nog heen lopen om er wat spullen uit te halen”, zegt Sergio. “Maar gelukkig hield mijn vader me tegen. Want de vlammen sloegen op dat moment al metershoog. In geen tijd stond ook de auto van mijn vader, een Peugeot Partner, in lichterlaaie. Het vuur dreigde toen ook naar het huis over te slaan.”

“Veel geluk gehad”

De brandweer was op dat moment al verwittigd en haastte zich ter plaatse. De pompiers slaagden er relatief snel in om het vuur te blussen. De garagepoort raakte beschadigd, maar de rest van de woning bleef gevrijwaard. “We hebben echt veel geluk gehad. Mijn dochtertje slaapt in de kamer het dichtst bij de brand”, zegt Sergio. “Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de buren niet wakker waren geworden.” (Lees verder onder de foto)

© rr

De twee wagens zijn wel volledig verloren. Die van Sergio was amper zes maanden oud. “En er lag ook heel wat gerief in. Dat ben ik nu natuurlijk allemaal kwijt. Alles is kapot”, zegt hij. De woning zelf liep beperkte schade op, dus het gezin kan er wel blijven wonen.

Brandstichting

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens omwonenden liepen twee verdachte mannen ’s nachts door de straat. De politie is een onderzoek gestart en gaat ervan uit dat er sprake is van brandstichting. “Dat hebben ze ons ook verteld”, zegt Sergio. “Dat maakt het natuurlijk nog lastiger. Want dat betekent dat iemand dit met opzet deed en het dus misschien op ons gemunt heeft. Maar geen idee wie dat zou zijn.”