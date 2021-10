Brandstoftekort in Verenigd Koninkrijk kan nog een week duren, ook tekort aan slagers dreigt

Het beeld van lange wachtrijen aan tankstations in het Verenigd Koninkrijk zou nog even kunnen aanhouden. Dat heeft minister van Politie Kit Malthouse verklaard aan de BBC. Ondertussen waarschuwt de British Meat Processors Association (BMPA) ook voor een tekort aan slagers, waardoor de feestdis met Kerstmis wel eens in het gedrang zou kunnen komen.