Louis van Gaal roept Noa Lang op bij Oranje, Danjuma is er verrassend niet bij

Louis van Gaal heeft vrijdag zijn 26-koppige selectie voor de WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar bekendgemaakt. De bondscoach heeft onder anderen Noa Lang van Club Brugge opgeroepen.

Ten opzichte van de vorige selectie, toen Van Gaal een speler minder selecteerde, ontbreekt alleen Steven Bergwijn. Arnaut Danjuma Groeneveld, die de laatste weken indruk maakt bij Villarreal, is niet opgenomen in de definitieve selectie. De oud-flankspeler van onder meer NEC en Club Brugge kwam tot dusver twee keer in actie namens Oranje. In oktober 2018 maakte hij minuten tegen Duitsland en België. In het duel met De Rode Duivels was hij een keer trefzeker.

Oranje komt over precies een week weer in actie. In Riga wacht de ploeg van Van Gaal dan een treffen met Letland. Drie dagen later staat in De Kuip een treffen met Gibraltar op het programma.

Onder leiding van Frank de Boer werden de eerste duels met beide aankomende tegenstanders gewonnen. Tegen Letland werd het 2-0, Gibraltar werd op een 7-0 nederlaag getrakteerd.

Nederland gaat na zes duels met een totaal van dertien punten aan de leiding in Groep G. Noorwegen beschikt over dezelfde cijfers, maar heeft een minder doelsaldo. Turkije volgt op plek drie met een totaal van elf punten, gevolgd door Montenegro (8) en Letland (5). Het puntloze Gibraltar staat onderaan.

Volledige selectie:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Jurriën Timber (allen Ajax), Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Guus Til (Feyenoord), Memphis Depay, Frenkie de Jong, Luuk de Jong (FC Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel, Cody Gakpo (PSV), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Internazionale), Mark Flekken (SC Freiburg), Teun Koopmeiners, Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Tim Krul (Norwich City), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

