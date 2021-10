Aldi test in Nederland kassaloze winkel, straks ook bij ons?

In de nieuwe winkel in Utrecht worden boodschappen automatisch afgerekend dankzij een speciale app en sensoren die registreren welke artikelen de klant in de winkelwagen legt, legt Aldi uit in een persbericht. “Aan de klanten wordt gevraagd om de app te downloaden en een profiel aan te maken. Ze scannen vervolgens een QR-code aan poortjes aan de ingang en scannen die ook weer als ze opnieuw naar buiten gaan. Ze winkelen zoals normaal, sensoren registreren automatisch welke producten ze in hun winkelkar plaatsen of welke producten ze weer in de rekken plaatsen. Het kassaticket krijg je via mail”, aldus woordvoerder Dieter Snoeck. De nieuwe winkel zal enkel via dit systeem werken, er is geen gewone kassa.

Aldi verzekert dat de privacy van de klanten nooit in gevaar komt. “Het systeem maakt geen gebruik van gezichtsherkenning, scans van ogen of vingerafdrukken, noch het gebruik van andere biometrische kenmerken”, aldus het persbericht. “Het systeem volgt enkel de bewegingen die de klant en het artikel maken.”

Het concept wordt vanaf 2022 getest in de winkel in Utrecht. De test zal waarschijnlijk twaalf maanden duren, waarna bekeken zal worden of het systeem uitgebreid kan worden naar andere locaties in Nederland en/of naar andere landen. Mogelijk komt het concept, ten vroegste in 2023, dus ook naar België.