Bondscoach Roberto Martinez wil niet ingaan op geruchten rond FC Barcelona

Roberto Martinez wordt in Spanje genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman als trainer van Barcelona. Hij stond de voorbije dagen zelfs op de voorpagina van een Spaanse sportkrant. De trainer van de Rode Duivels weigert echter in te gaan op vragen of hij gecontacteerd werd.

“We zijn hier niet om te praten over geruchten over mijn toekomst, we zijn hier om de ploeg aan te kondigen. De focus van de Rode Duivels moet nu op de Final Four van de Nations League liggen en niets anders.”

Vorige week zei de Spanjaard nog het volgende over de geruchten. “Zoals je je kunt voorstellen, valt er van mijn kant echt niets te zeggen. Natuurlijk zijn er geruchten, die zijn er altijd - dat is normaal. Als je drie wedstrijden verliest, gaan de geruchten dat je je baan gaat verliezen… Als het goed gaat, als je goede resultaten hebt, zijn er ook geruchten. Maar er is niets om commentaar op te geven over mij op dit moment.”

