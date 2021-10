‘s Werelds langste onderzeese stroomkabel in gebruik genomen

De langste onderzeese elektriciteitskabel ter wereld, die Noorwegen met het Verenigd Koninkrijk verbindt en de twee landen in staat stelt elektriciteit te delen, is vrijdag in gebruik genomen. Dat meldt de Britse exploitant National Grid.

De stroomkabel, waarvan 716 kilometer onder water loopt, verbindt Suldal in het zuidoosten van Noorwegen met Blyth in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een maximumcapaciteit van 700 megawatt, die binnen de drie maanden geleidelijk omhoog gaat tot 1.400 megawatt. “Op volle capaciteit zal North Sea Link elektriciteit kunnen leveren aan 1,4 miljoen huishoudens”, aldus de National Grid.

“Wanneer het hard waait in het Verenigd Koninkrijk en de windproductie daar hoog is, kunnen we in Noorwegen goedkope elektriciteit kopen van de Britten en het water in onze stuwmeren laten”, verklaarde Thor Anders Nummedal, de projectleider van Statnett.

Het was een technisch huzarenstukje om de kabel te leggen, wat uiteindelijk zes jaar heeft geduurd. Zo moest er een speciaal binnenschip gebouwd worden om de kabel onder een Noors meer te laten lopen. De onderzeese kabel neemt het record van langste onderzeese kabel over van Nordlink (623 kilometer, waarvan 516 onder water).