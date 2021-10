“Ontbossing in Brazilië kan in 2100 leiden tot extreme hitte”

Door de aanhoudende ontbossing in het Amazonegebied zouden ongeveer 12 miljoen Brazilianen tegen 2100 kunnen worden blootgesteld aan extreme hitte, met ernstige gevolgen voor de gezondheid, zo blijkt uit een studie die vrijdag is gepubliceerd.

“Grootschalige ontbossing in het Amazonegebied én de klimaatverandering zullen het risico van blootstelling aan extreme hitte doen toenemen,” waarschuwt de studie, die is uitgevoerd door Fiocruz, een referentiebureau voor onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek Inpe, en de Universiteit van Sao Paulo.

De simulaties van de onderzoekers voorspellen een stijging van 7,5 tot 11,5 graden in 2100 ten opzichte van de huidige temperaturen in het noorden van het land. “Ongeveer 12 miljoen mensen in de noordelijke regio van Brazilië zouden een extreem risico lopen op hittestress”, aldus de studie, waarin voor het eerst een verband wordt gelegd tussen ontbossing, opwarming van de aarde en menselijke gezondheid. Hittestress kan leiden tot psychische stoornissen (...), uitdrogingsproblemen en, in de ernstigste gevallen, het in gevaar brengen van vitale functies, wat zelfs tot de dood kan leiden”.

De onderzoekers spreken van een “point of no return, een grens van ontbossing voor het voortbestaan van de menselijke soort”. “Als de ontbossing op het huidige niveau doorgaat, zal dat dramatische gevolgen hebben voor de beschaving,” zegt Paulo Nobre, onderzoeker bij Inpe, een overheidsorgaan dat regelmatig ontbossingscijfers publiceert.

De vernietiging van het grootste regenwoud van de planeet is sterk toegenomen sinds president Jair Bolsonaro in januari 2019 aan de macht kwam. In de referentieperiode van augustus 2020 tot juli 2021 is in het Amazonegebied 8.712 km2 ontbost, een verwoesting die het record van de 12 maanden daarvoor (9.126 km2) dicht benadert.

Naast de gezondheidsrisico’s verklaren de onderzoekers dat de sociaal-economische levensomstandigheden van de inwoners van Noord-Brazilië, dat reeds een van de armste regio’s van het land is, aanzienlijk zouden kunnen verslechteren, waardoor “massale migratie” zou kunnen ontstaan.