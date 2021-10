Human Rights Watch hekelt aanval op persvrijheid door taliban

HRW kon nieuwe richtlijnen inzien die zijn opgesteld voor journalisten. Daarin zou staan dat hun berichtgeving niet “strijdig mag zijn met de islam” en niet beledigend mag zijn voor landelijke functionarissen. Ook artikelen en nieuwsuitzendingen die een “negatieve invloed kunnen hebben op de politieke opinie” zijn verboden. De mensenrechtenorganisatie noemt die richtlijnen zo algemeen en vaag dat alle kritische berichtgeving over de taliban feitelijk is verboden.

De taliban hebben journalisten bovendien gewaarschuwd dat hun werk neerkomt op “propaganda” en moet worden stopgezet, aldus HRW. Het hoofd van een lokale belangenorganisatie zegt dat in de afgelopen anderhalve maand minstens 32 verslaggevers zijn opgepakt. Zij kwamen in de meeste gevallen weer vrij nadat ze waren gewaarschuwd, maar er zouden ook journalisten zijn mishandeld in gevangenschap.

De taliban grepen in augustus na een bliksemoffensief de macht in Afghanistan. De fundamentalisten streven nu naar internationale erkenning van hun regime en presteren zich als gematigder dan in de jaren negentig. Toen heersten ze ook over een groot deel van hun land en voerden ze een schrikbewind. Internationaal wordt met argusogen gevolgd hoe de taliban dit keer omgaan met de rechten van onder meer vrouwen en de media.

“Ondanks de beloften van de taliban dat media die ‘islamitische waarden’ respecteren gewoon kunnen doorwerken, zijn de nieuwe regels verstikkend voor de persvrijheid in het land”, concludeerde HRW-bestuurder Patricia Gossman in een verklaring. “De regels van de taliban zijn zo algemeen dat journalisten aan zelfcensuur doen en vrezen dat ze in de gevangenis belanden.”